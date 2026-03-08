GIUSEPPE CONTE (M5S): “C’E’ CHI CELEBRA DONNE ED IN PARLAMENTO REMA CONTRO”

“I diritti delle donne non sono una bandiera da sventolare l’8marzo. Oggi leggeremo tante dichiarazioni solenni. Le solite. Quelle di chi celebra le donne a parole, ma che quando si tratta di votare in Parlamento, rema nella direzione opposta e contraria. Perché la verità è semplice: noi abbiamo proposto, loro hanno detto no. No a congedi parentali davvero equi. No a più sostegno alle lavoratrici autonome. No a investimenti strutturali in asili nido e servizi pubblici. No a Opzione Donna. No al salario minimo. No a fondi certi per i centri antiviolenza. No all’educazione affettiva e sessuale nelle scuole”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

