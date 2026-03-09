MARZANO (CONFAGRICOLTURA): “BRUCELLOSI BUFALINA, ARRIVANO DATI INCORAGGIANTI DAL TERRITORIO”

“I dati aggiornati sulla brucellosi bufalina rappresentano un segnale incoraggiante per il futuro della filiera bufalina campana, in particolare nel Casertano”. Lo dichiara Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, commentando i numeri diffusi dalla Regione Campania sul piano di eradicazione della brucellosi bufalina. “Il calo dei focolai nella provincia di Caserta, passati dagli 87 del 2021 ai 10 attualmente attivi, insieme alla riduzione degli indicatori epidemiologici di prevalenza e incidenza, dimostra che il percorso intrapreso sta producendo risultati concreti. È un segnale di fiducia per gli allevatori che, in questi anni difficili, hanno affrontato sacrifici enormi per salvaguardare il patrimonio bufalino e la qualità delle produzioni”.

