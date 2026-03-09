GAETANO MANFREDI PRESENTA “PROGETTO CIVICO”: COMUNALI E POLITICHE NEL MIRINO DEL SINDACO DI NAPOLI

Sabato prossimo sarà presentato, ufficialmente, “Progetto Civico”, una nuova rete di amministratori locali e professionisti, fortemente voluta dall’attuale Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “Progetto Civico” farà il suo esordio alle elezioni comunali di Napoli del 2027 ma l’obiettivo del Presidente Nazionale dell’Anci è quello di creare un nuovo soggetto all’interno del Centro Sinistra, per allargare l’ambito di azione del Campo Largo in vista delle prossime elezioni Politiche. Progetto Civico vanta già l’adesione di due consiglieri regionali, entrambi eletti nella lista di Fico Presidente: Nino Simeone (Napoli) e Giovanni Maria Cuofano (Salerno). L’appuntamento di sabato, pero’, potrà meglio chiarire le ambizioni di Progetto Civico, anche e soprattutto in vista delle prossime elezioni politiche del 2027.

