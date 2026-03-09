COMMISSIONI SPECIALI. CENTRO DESTRA SPACCATO A META’: ELETTI SOLO IOVINO (TRASPARENZA) E SANTANGELO (ANTICAMORRA)

Il Centro Destra del Consiglio Regionale mantiene l’unità, ma solo a metà: questo pomeriggio, infatti, nel corso della riunione delle Commissioni Speciali, convocate per eleggere l’Ufficio di Presidenza, è stata mantenuta l’intesa solo per le Commissioni Trasparenza e Anticamorra. Alla prima è stato eletto, come ampiamente preannunciato, il consigliere regionale Iovino (Cirielli Presidente) mentre per la Commissione Anticamorra è stato indicato il consigliere regionale Santangelo (Fratelli d’Italia). Nessun accordo, invece, per le restanti due commissioni: Mare e Pari Opportunità. A far saltare gli accordi le richieste di Forza Italia che avrebbe voluto la presidenza della Commissione Mare (con Minella o Errico) e della Commissione Pari Opportunità (con Panico).

