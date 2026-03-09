CONSIGLIO REGIONALE. SANTANGELO (FDI) ELETTO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ANTICAMORRA

Il consigliere Vincenzo Santangelo eletto presidente della commissione speciale Anticamorra, Beni Confiscati, bonifiche ambientali ed ecomafia della Regione Campania. «Ringrazio il mio partito per avermi indicato per questo prestigioso incarico e i colleghi consiglieri per avermi eletto – ha sottolineato Santangelo – la presidenza premia il mio impegno per la legalità che porto avanti sin da quando ho mosso i primi passi in politica. Lavorerò in piena sinergia con i colleghi sia della maggioranza che dell’opposizione per fare in modo che si velocizzino le procedure di assegnazione dei beni confiscati che possono rappresentare importanti occasioni di sviluppo per il nostro territorio e per dare impulso alle bonifiche che costituiscono il primo passo per il risanamento delle aree martoriate sul piano ambientale».

