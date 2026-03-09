LA MORTE DEL PICCOLO DOMENICO: CONSIGLIO REGIONALE MONOTEMATICO IL PROSSIMO 8 APRILE

Il Consiglio Regionale della Campania è convocato l’8 aprile 2026, dalle ore 11,00, in seduta straordinaria monotematica con all’ordine del giorno “l’informativa della Giunta regionale in merito al decesso del minore presso l’ospedale Monaldi di Napoli”, avvenuto lo scorso 21 febbraio.

Lo scorso 19 febbraio, la Presidente della V Commissione consiliare permanente, con il parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della stessa Commissione, ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di riferire in merito agli esiti delle verifiche ispettive, sia regionali che ministeriali. Il 20 febbraio scorso, il Presidente della Giunta regionale ha dato piena disponibilità ad un confronto istituzionale volto a fornire all’Assemblea legislativa campana un quadro esaustivo ed aggiornato sulle azioni intraprese.

Ai sensi dell’articolo 39 comma 2 dello Statuto e dell’articolo 61 del Regolamento interno, il 3 marzo ed il 6 marzo scorsi, sono pervenute, inoltre, le richieste, rispettivamente, dei Consiglieri di minoranza e di maggioranza, per la convocazione di una seduta straordinaria monotematica sul tema.

Considerata la sospensione delle attività delle Commissioni e del Consiglio durante la sessione di Bilancio, su argomenti non afferenti i provvedimenti finanziari, disposta lo scorso 3 marzo, il Presidente del Consiglio regionale, sentito il Presidente della Giunta, ha convocato la seduta straordinaria del Consiglio regionale in data 8 aprile.