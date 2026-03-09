SAN VALENTINO TORIO, COMUNALI 2026. DOMENICA 15 INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI MICHELE STRIANESE

Parte domenica 15 Marzo la campagna elettorale di Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio, candidato per le Comunali del 24 e 25 Maggio, con la lista Insieme per San Valentino.
Cari amici e concittadini,
il candidato a sindaco MICHELE STRIANESE e la lista civica “INSIEME PER SAN VALENTINO”, sono lieti di invitarvi all’inaugurazione del primo comitato elettorale, che avverra’ domenica 15 Marzo alle ore 11.00 in Via Matteotti n. 2.
Sarà’ un primo luogo di incontro, confronto, ascolto, condivisione di idee e progetti per il futuro del nostro paese.
Presenteremo alla cittadinanza gran parte dei candidati della nostra lista civica, che e’ ormai in via di completamento.
Vogliamo affrontare la campagna elettorale fin da subito con la squadra al completo, mettendoci la faccia, senza perdere neanche un minuto di tempo, con uomini e donne tutti impegnati sul territorio a diffondere con chiarezza la nostra proposta politica.