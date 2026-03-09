IL MINISTRO DELL’ECONOMIA GIORGETTI: “BISOGNA INTERVENIRE SUBITO SU PREZZO DELL’ENERGIA”

Per l’Europa “non ci sono le condizioni d’emergenza e invece per noi dovrebbe valutare l’adozione di misure straordinarie, sulla scia di quelle adottate nel 2022 all’indomani dell’attacco russo contro l’Ucraina”. Bisogna “agire subito stoppando i prezzi dell’energia, prima che si diffondano su tutti i beni di consumo come nel 2022”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della discussione all’Eurogruppo sull’impatto della crisi in Medio Oriente sui prezzi energetici, informano fonti del Mef.

