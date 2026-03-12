CONSIGLIO REGIONALE. CASCONE (A TESTA ALTA): “OK DALLA COMMISSIONE TRASPORTI AL BILANCIO”

“La IV Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole ai provvedimenti relativi alla manovra finanziaria della Regione Campania per il triennio 2026–2028, nell’ambito dell’esame della Legge di Stabilità regionale e del Bilancio di previsione.

Nel corso dei lavori ho comunicato alla Commissione le richieste di confronto avanzate da numerosi Comuni e da ANCI Campania in merito al Piano Paesaggistico Regionale (PPR), evidenziando l’esigenza di promuovere un momento di ascolto e di approfondimento con le amministrazioni comunali interessate.”

Lo scrive il Presidente della Commissione Luca Cascone (A Testa Alta).

In tale contesto, la Commissione ha programmato una serie di audizioni istituzionali finalizzate ad acquisire contributi, osservazioni e valutazioni da parte dei territori, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano.

Le audizioni, che si svolgeranno lunedì 16 e martedì 17 marzo, riguardano il percorso avviato con D.G.R.C. n. 746 del 22 ottobre 2025, concernente la preliminare adozione della proposta di Piano Paesaggistico Regionale, nonché il Decreto Dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2026, relativo alla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e all’avvio della fase delle osservazioni da parte delle amministrazioni comunali.

Nella mia attività politica, il confronto con le amministrazioni comunali ha sempre rappresentato un passaggio fondamentale per rafforzare il dialogo istituzionale sui temi del governo del territorio e della tutela del paesaggio con l’obiettivo di favorendo un percorso condiviso con i territori interessati.