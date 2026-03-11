SCONTRO ALLA CAMERA TRA GIORGIA MELONI E GIUSEPPE CONTE: “MAI CHIAMATO SERVO DOPO MORTE SOLEIMANI”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Dopo l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani nel corso di un attacco americano in Iraq nel 2020, “io non chiesi a Conte” che allora era premier, ”di condannare quell’attacco e non lo definii un vigliacco o un servo per fare un po’ di propaganda a buon mercato su una crisi che non dipendeva da lui e sulla quale semmai tutti quanti dovevamo tentare di lavorare insieme”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera.

”Voglio segnalare una differenza fondamentale tra voi e me. Questa è la differenza che esiste tra le persone serie e quelle che sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di raggranellare consenso facile. Sono molto contenta di essere molto diversa da voi in questo…”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni concludendo la sua replica alla Camera rivolta alle opposizioni tra gli applausi della maggioranza in Aula.

Related Posts

Marzo 11, 2026

AUMENTO CARBURANTI. IL MINISTRO SALVINI: “PRONTO A CONVOCARE LA COMPAGNIE, AL LAVORO PER SANZIONI”

Marzo 11, 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA. LE CONVERSAZIONI DIGITALI PREMIANO IL SI: CRESCITA NELLE ULTIME SETTIMANE

Marzo 11, 2026

SALERNO, COMUNALI 2026. IL PARTITO DEMOCRATICO FA MELINA: NESSUNA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO