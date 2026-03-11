COMUNE DI SARNO. AL VIA I SOPRALLUOGHI SU VASCHE E CANALI DEL TERRITORIO COMUNALE

Sono iniziati, su tutto il territorio del Comune di Sarno, i sopralluoghi effettuati dai tecnici della SMA Campania insieme ai tecnici comunali e alla Protezione Civile.

Alle attività ha preso parte anche il Sindaco Francesco Squillante, che nei mesi scorsi aveva più volte sollecitato l’intervento della Regione Campania per la verifica dello stato delle vasche e dei canali, anche alla luce dei detriti derivanti dagli incendi boschivi della scorsa estate.

Le verifiche hanno preso avvio dalle vasche di Torregatto, Tre Valloni, Sant’Eramo, San Marco e Santa Lucia, alcune delle quali risultano interessate proprio dalla presenza di materiale trasportato a valle dagli incendi.

I tecnici della SMA Campania, supportati dai tecnici comunali e dalla Protezione Civile, stanno effettuando i rilievi necessari per accertare lo stato delle vasche e dei canali.

I sopralluoghi proseguiranno nei prossimi giorni su tutte le vasche presenti in altre zone del territorio di Sarno, in particolare nella frazione Episcopio.

Al termine delle verifiche sarà predisposto un piano di interventi di manutenzione, definito secondo un ordine di priorità.

