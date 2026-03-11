PIERO DE LUCA (PD): “GIORGIA MELONI DICA UN NETTO NO ALL’USO DELLE BASI MILITARI”

“Il Parlamento italiano ha dovuto attendere dodici lunghi giorni per ascoltare la voce della premier sull’attacco di Stati Uniti ed Israele all’Iran. Meloni e’ fuori tempo massimo. La presenza oggi per il Consiglio europeo e’ un obbligo. La presenza dopo l’attacco in Iran era un dovere, un atto di responsabilita’ e invece ha preferito fuggire dal confronto parlamentare. Anche la forzatura di unire due discussioni differenti, costringendoci a votare risoluzioni con un ordine del giorno e conclusioni provvisorie sui temi europei e’ una scelta inaccettabile, un’offesa grave al ruolo del Parlamento”. Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera, Piero De Luca, intervenendo in Aula nel corso della discussione sulle comunicazioni della presidente del Consiglio sulla guerra in Iran e sul prossimo Consiglio europeo. “Meloni – ha aggiunto – aveva il dovere di dire subito una cosa netta senza tentennare: l’attacco unilaterale di Stati Uniti ed Israele e’ illegale e va condannato perche’ contrario al diritto internazionale. Punto. Una cosa e’ l’alleanza, un’altra e’ la sudditanza. Ci sono leader europei che hanno parlato con chiarezza. Bene il meccanismo di solidarieta’ europeo verso Cipro. Ma il governo avrebbe dovuto mostrare solidarieta’ e vicinanza politica anche al premier spagnolo Pedro Sa’nchez, attaccato volgarmente da Trump, per aver detto quello che doveva dire Meloni: No alla guerra, No alla distruzione del diritto internazionale. La presidente del Consiglio dica oggi l’Italia non mettera’ mai a disposizione le basi militari per alimentare un conflitto illegale. Non perche’ lo chiede il Pd, ma perche’ lo impone l’articolo 11 della Costituzione. Articolo – ha concluso – che il governo sta calpestando quando invia Tajani come osservatore al Board of Peace”.

