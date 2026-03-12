SANITA’ IN ITALIA. NEL 2025 SONO STATE 18.000 GLI EPISODI DI VIOLENZA AI DANNI DI OPERATORI SANITARI

Nel 2025 sono state quasi 18mila le aggressioni a operatori sanitari e sociosanitari con oltre 23mila operatori (23.367) coinvolti, considerato che un singolo episodio può interessare più persone. Sono i dati che emergono dalla relazione annuale dell’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie pubblicata sul sito del ministero della Salute, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari che si celebra il 12 marzo. Il report mostra, inoltre, una sostanziale stabilità delle segnalazioni, in leggero calo rispetto all’anno 2024 (18.392) e un aumento del numero totale di aggrediti, che passa da circa 22.000 del 2024 a oltre 23.000 del 2025, evidenzia il ministero della Salute in una nota.

