SALERNO. ALESSANDRA FRANCESE: “CON VINCENZO DE LUCA PER UNA CITTA’ SICURA, PULITA E VIVIBILE”

“Lasciamo da parte le appartenenze politiche, la campagna elettorale per il Comune di Salerno avrà un solo obiettivo: restituire alla nostra città sicurezza, pulizia, vivibilità nei quartieri. E’ per questo motivo che ho deciso di accettare la proposta di una nuova candidatura al Consiglio Comunale, al fianco del nostro Sindaco Vincenzo De Luca”. Alessandra Francese, Consigliere Comunale uscente del Gruppo dei Progressisti, nelle ultime settimane, ha già iniziato la sua campagna elettorale tra i rioni della città di Salerno. “Sto incontrando famiglie, imprenditori, professionisti e tutti ci chiedono un impegno concreto per riportare la Città di Salerno a quella che era fino a qualche anno fa. Come piu’ volte detto, come rimarcato anche dall’Onorevole Vincenzo De Luca, oggi abbiamo, come primo traguardo da raggiungere, quello di restituire la sicurezza ad ogni angolo di Salerno, per garantire la tranquillità ai nostri giovani ma anche ai nostri anziani”. Alessandra Francese guarda con grande attenzione alle voci che arrivano dai Rioni di Salerno: “Ognuno di noi, ogni candidato al Consiglio Comunale, deve essere una sentinella del territorio, ascoltare le voci dei Quartieri ma, allo stesso tempo, spiegare ad ognuno die nostri cittadini che per raggiungere alcuni obiettivi c’è bisogno della collaborazione di tutti”

