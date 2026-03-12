NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “NUOVI FINANZIAMENTI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO”

Importanti risorse per la sicurezza degli edifici scolastici di Nocera Inferiore. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le graduatorie per l’assegnazione dei finanziamenti destinati all’adeguamento alla normativa antincendio e agli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). .

“La sicurezza delle scuole – dichiara il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio – è una priorità assoluta per la nostra amministrazione. Questo finanziamento rappresenta un risultato importante perché ci permette di intervenire su due edifici scolastici della città, garantendo standard di sicurezza sempre più elevati per studenti, insegnanti e personale. Continuiamo a lavorare per intercettare

risorse e migliorare costantemente il patrimonio scolastico cittadino.”

Tra gli interventi ammessi a finanziamento rientrano anche due scuole del territorio comunale, per un importo complessivo di 500.000 euro. Nel dettaglio, i finanziamenti riguardano:

− Scuola Santa Chiara , in via N. B. Grimaldi, per un importo di 300.000 euro , destinati all’adeguamento alla normativa antincendio;

− Scuola Ilaria Alpi , in via E. Siciliano, per un importo di 200.000 euro , anch’essi finalizzati agli interventi di adeguamento antincendio dell’edificio scolastico.