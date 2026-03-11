SALERNO. L’EX ASSESSORE NINO SAVASTANO PRONTO A CANDIDARSI PER LE COMUNALI 2026

C’è anche il nome dell’ex Consigliere Regionale di Campania Libera Nino Savastano tra i possibili candidati al Consiglio Comunale di Salerno, nella coalizione che sosterrà il candidato Sindaco Vincenzo De Luca. Nulla ancora di ufficiale ma, da molte notizie che trapelano, Savastano, di recente prosciolto con formula piena dall’indagine che lo aveva visto finire agli arresti domiciliari, sarebbe pronto a tornare in campo, per svolgere anche un ruolo importante nella futura Giunta dell’ex Presidente della Regione De Luca.

Savastano, che nelle precedenti elezioni amministrative è stato sempre candidato con la lista dei Progressisti per Salerno, è uno degli uomini di fiducia di De Luca. Nelle prossime settimane sarà chiaro in quale delle liste sarà candidato lo stesso Savastano che, in tutte le competizioni elettorali per le Comunali, ha ottenuto, sempre, numerosi consensi personali.