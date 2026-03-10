COMMISSIONI SPECIALI. IL CENTRO DESTRA A CACCIA DELL’UNITA’: GIOVEDI’ 12 NUOVA CONVOCAZIONE

Il Centro Destra, in Consiglio Regionale, dopo lo stop della giornata di lunedi’ sull’elezione dei Presidenti delle Commissioni Speciali Mare e Pari Opportunità – a causa di uno scontro tra Forza Italia e Lega – ci riprova: giovedi’ 12 Marzo, alle 16:00, sono state riconvocate le Commissioni Speciali che non hanno, ancora, un Presidente nel tentativo di chiudere la partita e di mettere in moto il funzionamento degli organismi. L’accordo, raggiunto subito dopo le elezioni di Novembre, prevedeva una Presidenza per ciascuna lista del centro Destra (Fratelli d’Italia, Cirielli Presidente, Forza Italia e Lega) ma il passaggio dal Carroccio al partito degli Azzurri di Mimi Minella ha innescato, tra i dirigenti regionale di FI, la voglia di effettuare una nuova ripartizione, sulla base del numero dei consiglieri regionali di ciascun gruppo. La cosa, ovviamente, non è piaciuta alla Lega ma a rimettere le cose a posto ci dovranno pensare i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in una delicata opera di mediazione, da portare a termine a pochi mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 Maggio 2026.

