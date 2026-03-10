COMMISSIONI SPECIALI. IL CENTRO DESTRA A CACCIA DELL’UNITA’: GIOVEDI’ 12 NUOVA CONVOCAZIONE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il Centro Destra, in Consiglio Regionale, dopo lo stop della giornata di lunedi’ sull’elezione dei Presidenti delle Commissioni Speciali Mare e Pari Opportunità – a causa di uno scontro tra Forza Italia e Lega – ci riprova: giovedi’ 12 Marzo, alle 16:00, sono state riconvocate le Commissioni Speciali che non hanno, ancora, un Presidente nel tentativo di chiudere la partita e di mettere in moto il funzionamento degli organismi. L’accordo, raggiunto subito dopo le elezioni di Novembre, prevedeva una Presidenza per ciascuna lista del centro Destra (Fratelli d’Italia, Cirielli Presidente, Forza Italia e Lega) ma il passaggio dal Carroccio al partito degli Azzurri di Mimi Minella ha innescato, tra i dirigenti regionale di FI, la voglia di effettuare una nuova ripartizione, sulla base del numero dei consiglieri regionali di ciascun gruppo. La cosa, ovviamente, non è piaciuta alla Lega ma a rimettere le cose a posto ci dovranno pensare i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in una delicata opera di mediazione, da portare a termine a pochi mesi dalle elezioni comunali del 24 e 25 Maggio 2026.

Related Posts

Marzo 10, 2026

PRIMO MATRIMONIO GAY TRA DUE SINDACI: UNO E’ DI FDI, IL SECONDO DELLA LEGA

Marzo 10, 2026

IN CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA L’INIZIATIVA PER RICORDARE GLI 80 ANNI DI VOTO ALLE DONNE

Marzo 10, 2026

ROBERTO CELANO (FI): “INTERROGAZIONE A FICO SU GESTIONE EX ATO 3 SARNESE-VESUVIANO”