SALERNO. GIANFRANCO VALIANTE: “GRAVE ATTO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE”

La gestione commissariale è, per sua natura, una fase temporanea e straordinaria, finalizzata a garantire la continuità amministrativa e l’ordinaria gestione fino al ritorno alla piena rappresentanza democratica tramite l’elezione di un nuovo governo cittadino.

In questo contesto, l’adozione di atti di rilevante impatto urbanistico appare quantomeno inopportuna.”

Lo scrive Gianfranco Valiante, già Sindaco di Baronissi, esponente di Casa Riformista.