RAFFAELE PISACANE (FDI): “USCIRE DA PIANO DI RIENTRO, OBIETTIVO COMUNE DI TUTTO IL CONSIGLIO REGIONALE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania
“Il Ministro della Salute Orazio Schillaci oggi ha ribadito che l’uscita della Campania dal piano di rientro della sanità è un obiettivo possibile, ma solo garantendo conti in ordine e livelli essenziali di assistenza.
È esattamente il tema che ho posto in Commissione Bilancio.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane. 

Questa è la vera sfida che ci attende nei prossimi anni e sulla quale siamo chiamati a confrontarci, senza differenze tra maggioranza e opposizione: mettere finalmente in sicurezza i conti della sanità campana per poter garantire servizi sempre migliori e aggiuntivi ai nostri cittadini.
Meno propaganda e più responsabilità: è da qui che passa il futuro della sanità in Campania.

