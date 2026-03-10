RAFFAELE PISACANE (FDI): “USCIRE DA PIANO DI RIENTRO, OBIETTIVO COMUNE DI TUTTO IL CONSIGLIO REGIONALE”

È esattamente il tema che ho posto in Commissione Bilancio.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Raffaele Pisacane.
Questa è la vera sfida che ci attende nei prossimi anni e sulla quale siamo chiamati a confrontarci, senza differenze tra maggioranza e opposizione: mettere finalmente in sicurezza i conti della sanità campana per poter garantire servizi sempre migliori e aggiuntivi ai nostri cittadini.
Meno propaganda e più responsabilità: è da qui che passa il futuro della sanità in Campania.