REFERENDUM GIUSTIZIA. LE CONVERSAZIONI DIGITALI PREMIANO IL SI: CRESCITA NELLE ULTIME SETTIMANE

Le conversazioni digitali sul Referendum hanno incassato negli ultimi trenta giorni un numero maggiore di menzioni e di interazioni. Sono 10,2 milioni quelle che contengono anche un riferimento al ‘Sì’ e 7,2 milioni quelle che contengono anche un riferimento al ‘No’. Secondo l’Instant mood di Arcadia, come mostrano le due linee temporali del parlato digitale, la crescita del ‘Sì’ è partita da fine gennaio ed è continuata nelle settimane successive. La forbice tra le due si è allargata considerevolmente negli ultimi tre giorni.

Il dibattito online a partire dal termine Giustizia presenta la medesima dinamica, ma la polarizzazione è ovviamente più strutturata. Le conversazioni digitali che contengono un riferimento al ‘Sì’ sono 12,9 milioni e 5,7 milioni quelle con un riferimento al ‘No’. La forbice tra le due linee temporali rimane più ampia ma sono evidenti due importanti picchi di reciprocità, il primo è a inizio periodo (10/11 febbraio – Intervento Nicola Gratteri) e il secondo è a fine periodo del monitoraggio (8/9 marzo – Intervento Giorgia Meloni).