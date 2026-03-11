SALERNO, COMUNALI 2026. IL PARTITO DEMOCRATICO FA MELINA: NESSUNA RIUNIONE DEL CAMPO LARGO

Non ci sarà, almeno per la giornata di oggi, Mercoledi’ 11 Marzo, nessuna riunione tra il Partito Democratico e gli altri partiti del campo largo, per affrontare il nodo delle Comunali 2026, a cominciare dal Comune capoluogo di Salerno. Dal Segretario Provinciale del Pd Giovanni Coscia non è arrivato alcun segnale, cosi’ come preannunciato al termine della prima riunione della scorsa settimana.

L’impressione è che il Pd di Salerno non abbia alcuna fretta a chiudere o non chiudere la difficile trattativa per la ricomposizione di tutto il quadro politico del centro sinistra intorno al nome dell’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca.

