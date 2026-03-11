CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL 25 MARZO LA DATA PER LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 2026

Non c’è ancora l’ufficialità – che sarà sancita nei prossimi giorni nel corso della riunione dei Capigruppo – ma il Consiglio Regionale della Campania sarà convocato per mercoledi’ 25 Marzo per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026. E’ quanto si apprende da ambienti vicini al Presidente della Regione Roberto Fico che, in questi giorni, sta seguendo con grande attenzione l’evoluzione dei lavori all’interno della Commissione Bilancio dove, nella giornata di ieri, sono state tenute le audizioni delle parti sociali e dove, a partire dal pomeriggio di venerdi’, inizierà l’esame degli emendamenti.

