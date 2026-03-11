ALBERICO GAMBINO (ECR-FDI): “ALLARGAMENTO UE, BALCANI OCCIDENTALI ZONA STRATEGICA”

“L’allargamento dell’Unione europea è tornato al centro dell’agenda politica europea. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha dimostrato quanto la stabilità del nostro vicinato sia direttamente legata alla sicurezza del continente.

Per questo il processo di adesione deve restare credibile e rigorosamente basato sul merito, nel rispetto dei criteri di Copenaghen e del pieno allineamento all’acquis europeo.

In questo quadro, i Balcani occidentali restano una priorità strategica. Sostenere il completamento del percorso europeo di Albania e Montenegro significa rafforzare la stabilità della regione e la sicurezza dell’Europa.

Allo stesso tempo dobbiamo rafforzare la cooperazione con i paesi candidati in materia di sicurezza e gestione dei flussi migratori.

L’allargamento deve restare un processo serio, graduale e fondato sulla responsabilità politica degli Stati membri”. Lo dichiara Alberico Gambino, eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr e vicepresidente di AFET, in Plenaria oggi sulla Strategia di allargamento dell’UE.

