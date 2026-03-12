EBOLI, COMUNALI 2027. PRIMO INCONTRO DI ALLEANZA VERDI SINISTRA VERSO LE ELEZIONI

Nella giornata di ieri si è svolto, presso la sede di Sinistra Italiana, un incontro tra i dirigenti e i militanti di Alleanza Verdi e Sinistra, promosso da Sinistra Italiana e Europa Verde, con l’obiettivo di avviare anche nella città di Eboli un percorso politico comune che porti alla costruzione di una lista elettorale in occasione delle prossime elezioni amministrative.

Alleanza Verdi e Sinistra è oggi una componente significativa del campo progressista che governa la Regione Campania, con la presenza di due consiglieri regionali e di una assessora nella giunta regionale. Una presenza che testimonia la volontà di contribuire concretamente alla costruzione di politiche pubbliche attente alla giustizia sociale, alla tutela dell’ambiente, ai diritti del lavoro e alla qualità dei servizi.

Anche sui territori, Sinistra Italiana ed Europa Verde sono impegnate a costruire alleanze di centrosinistra ampie, credibili e radicate, capaci di rappresentare una reale alternativa alle destre e di offrire proposte di governo serie e concrete per le comunità locali.

Ad Eboli, le due forze politiche condividono la necessità di aprire immediatamente un cantiere politico e programmatico, finalizzato alla costruzione di un centrosinistra il più largo possibile, aperto al contributo di tutte le forze progressiste, civiche, sociali e associative della città.