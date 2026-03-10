AL COMUNE DI MUGNANO LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GILDA SPORTIELLO (M5S) SULL’IVG

Per la prima volta l’aula consiliare di Mugnano ha ospitato un incontro pubblico dedicato al tema dell’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), promosso dalla giovane attivista mugnanese Mery Napolano insieme a Vincenza Morra. L’iniziativa ha visto la presentazione del libro di Gilda Sportiello, “Potevi pensarci prima e altri giudizi non richiesti sui nostri corpi”, e la partecipazione della psicoterapeuta Federica Di Martino, del progetto “IVG e sto benissimo”. Un momento di confronto e riflessione su un tema spesso al centro del dibattito pubblico ma ancora circondato da stigma e difficoltà concrete per chi deve affrontarlo. Durante l’incontro si è discusso degli ostacoli che ancora oggi accompagnano l’applicazione della legge 194, sottolineando come in Italia circa l’80% dei ginecologi sia obiettore di coscienza, un dato che rende spesso complesso l’accesso effettivo a un diritto previsto dalla legge. Ampio spazio è stato dedicato anche alla pressione sociale e politica che molte donne – o persone con utero – subiscono quando scelgono di intraprendere questo percorso. È stato evidenziato come la società tenda ancora troppo spesso a colpevolizzare, screditare o umiliare chi prende questa decisione, alimentando stigma e isolamento.

Nel corso del dibattito si è parlato anche della situazione dei consultori, spesso indeboliti e insufficienti sui territori, e del ruolo fondamentale che dovrebbero avere nel garantire supporto, informazione e accompagnamento. Presente all’iniziativa anche il centro antiviolenza di Mugnano Kintuji, con cui si è affrontato il tema della violenza psicologica che molte donne vivono in questi contesti, sottolineando l’importanza di una rete territoriale capace di offrire ascolto e tutela. All’incontro hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo: il consigliere regionale Salvatore Flocco, l’assessore della II Municipalità Lorenzo Iorio, l’assessora Daniela Puzone, il consigliere del Movimento 5 Stelle Massimo Vallefuoco e i giovani del Network Giovani Campania. La giornata si è conclusa con i saluti istituzionali del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, che ha ringraziato le promotrici e tutti i partecipanti per aver contribuito ad aprire uno spazio di dialogo e confronto su una tematica così rilevante per i diritti, la salute e l’autodeterminazione delle donne.