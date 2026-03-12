IL MINISTRO SANTANCHE’ DA NAPOLI: “IN CAMPANIA TURISMO VA BENISSIMO, CRESCITA ANCHE NEL 2026”

“Il turismo in Campania sta andando benissimo, nel 2025 oltre 20 milioni di turisti quindi un dato importante: la regione ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e dai dati che abbiamo da gennaio 2026 vediamo una crescita”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del taglio del nastro della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, iniziata oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “Sono molto onorata di essere stata invitata a questa inaugurazione della Bmt, che vedo si sta allargando sempre di più, che ha più successo, come il turismo in Campania e a Napoli che sta funzionando molto. Ormai la Campania è una destinazione turistica, d’altra parte è una regione dove c’è tutto: dall’arte, alla cultura, al mare, ai paesaggi, all’enogastronomia”, ha spiegato il ministro, “E’ stato fatto un grande lavoro e ringrazio le istituzioni, dal sindaco di Napoli al presidente della Regione, perché credo che si evince quando c’è una squadra: in questo caso la squadra l’abbiamo fatta a tutti i livelli istituzionali”.

Share on: WhatsApp