IL MINISTRO SANTANCHE’ DA NAPOLI: “IN CAMPANIA TURISMO VA BENISSIMO, CRESCITA ANCHE NEL 2026”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il turismo in Campania sta andando benissimo, nel 2025 oltre 20 milioni di turisti quindi un dato importante: la regione ha avuto una crescita tra arrivi e presenze di circa il 7% e dai dati che abbiamo da gennaio 2026 vediamo una crescita”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del taglio del nastro della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, iniziata oggi alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “Sono molto onorata di essere stata invitata a questa inaugurazione della Bmt, che vedo si sta allargando sempre di più, che ha più successo, come il turismo in Campania e a Napoli che sta funzionando molto. Ormai la Campania è una destinazione turistica, d’altra parte è una regione dove c’è tutto: dall’arte, alla cultura, al mare, ai paesaggi, all’enogastronomia”, ha spiegato il ministro, “E’ stato fatto un grande lavoro e ringrazio le istituzioni, dal sindaco di Napoli al presidente della Regione, perché credo che si evince quando c’è una squadra: in questo caso la squadra l’abbiamo fatta a tutti i livelli istituzionali”.

Related Posts

Marzo 12, 2026

SANITA’ IN ITALIA. NEL 2025 SONO STATE 18.000 GLI EPISODI DI VIOLENZA AI DANNI DI OPERATORI SANITARI

Marzo 11, 2026

SCONTRO ALLA CAMERA TRA GIORGIA MELONI E GIUSEPPE CONTE: “MAI CHIAMATO SERVO DOPO MORTE SOLEIMANI”

Marzo 11, 2026

AUMENTO CARBURANTI. IL MINISTRO SALVINI: “PRONTO A CONVOCARE LA COMPAGNIE, AL LAVORO PER SANZIONI”