SALERNO, COMUNALI 2026. ACCORDO CAMMAROTA-AVANTI PSI: DOMENICA LA CONFERENZA STAMPA

E’ stata raggiunta l’intesa con Antonio Cammarota, leader dell’associazione La Nostra Libertà, consigliere comunale di lungo corso nella città di Salerno e presidente della Commissione Trasparenza. Domenica la conferenza stampa con il segretario provinciale Silvano Del Duca, il consigliere regionale Andrea Volpe e il segretario nazionale di Avanti PSI, Enzo Maraio.
Antonio Cammarota sarà, quindi, candidato al Consiglio comunale nella lista del Partito socialista Italiano che con molta probabilità prenderà la denominazione di “Avanti Salerno”