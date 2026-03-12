SALERNO, COMUNALI 2026. DOMENICO VENTURA IN PIAZZA CON IL COORDINATORE NAZIONALE DI DIMENSIONE BANDECCHI

Domani, venerdì 13 marzo 2026, dalle ore 10.00, il candidato Sindaco per Dimensione Bandecchi, Domenico Ventura sarà presente al gazebo allestito dai giovani di Dimensione Bandecchi in via Lungomare Trieste, angolo via Velia, di fronte al Bar Nettuno, a Salerno. Sarà presente il Coordinatore Nazionale di Dimensione Giovani Frank Mascia.

L’incontro sarà un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi con i cittadini, ascoltare idee, proposte e segnalazioni, e condividere una visione concreta per il futuro della città. Un momento di presenza sul territorio, dialogo e partecipazione, aperto alla stampa, ai sostenitori e a tutti coloro che vorranno approfondire temi, priorità e prospettive del progetto politico di Domenico Ventura per Salerno.

