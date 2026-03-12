IL COMUNE DI SARNO OSPITA IL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PER IL REFERENDUM

Il Comune di Sarno ha organizzato per il prossimo 13 marzo, alle ore 17.30, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Francesco, un convegno dedicato alla imminente riforma costituzionale, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.

Il convegno si svolgerà sotto forma di tavola rotonda e rappresenterà un momento di confronto sulle principali criticità e opportunità della riforma, affrontate da una prospettiva prevalentemente giuridica e giudiziaria.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Sarno, Dott. Francesco Squillante, e della Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, Avv. Anna Laura De Nicola.

Interverranno: il Prof. Mario Panebianco, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Salerno; il Dott. Giuseppe Bosone, Giudice Dibattimentale presso il Tribunale di Salerno; la Dott.ssa Bianca Rinaldi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; l’Avv. Giovanni Annunziata e l’Avv. Cecchino Cacciatore, Avvocati del Foro di Salerno.

