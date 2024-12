CHIUSURA DI ATREJU, CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA E RIUNIONE DELLA LEGA: CENTRO DESTRA VERSO LE REGIONALI

Domenica la chiusura della edizione 2024 di Atreju, domani a Roma la riunione del Consiglio Nazionale di Forza Italia, oggi l’incontro della Lega sulla Regione Campania: il centro destra inizia a muovere i suoi passi concreti verso le Regionali del prossimo anno, con un occhio di riguardo alla Regione Campania dove – da quasi 10 anni – governa in maniera ininterrotta il centro sinistra con Vincenzo De Luca. Tutti i partiti della coalizione di centro destra, in questi giorni, hanno espresso un parere favorevole sulla candidatura del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla guida della Regione Campania. Il vero nodo lo deve sciogliere, pero’, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che, a due anni dalle elezioni Politiche del 2027, dovrebbe rinunciare ad un Ministro cardine nello scacchiere del Governo, per una campagna elettorale rischiosa, nella quale non solo c’è in ballo la credibilità del centro destra ma tutto il Governo. Una scelta non semplice, non facile, che passa, anche, attraverso la disponibilità dello stesso Piantedosi che, in queste settimane, è molto presente in Campania ma, almeno nelle dichiarazioni ufficiali, sembra volersi tenere lontano dalla contesa elettorale.

