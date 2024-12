ROSARIO DANISI ELETTO ALLA GUIDA DELL’ACCADEMIA MARITTIMA MERIDIONALE

Rosario Danisi è stato eletto, nel corso dell’Assemblea del Consiglio di Amministrazione, Presidente ed Amministratore Delegato dell’Accademia Marittima Meridionale, struttura di cui fanno parte, tra gli altri, MSC, SNAV, GRUPPO LAURO, CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, UNIVERSITÀ PARTENOPHE, ISTITUTO NAUTICO NINO BIXIO ITIS G MARCONI TORRE ANNUNZIATA. Danisi, 44 anni, dal 2017 Dirigente della società Alicost del Gruppo Volaviamare, una lunga esperienza maturata nel settore della navigazione turistica e della logistica, guiderà, per i prossimi anni, l’Accademia Marittima Meridionale, la cui mission è quella della formazione professionale del personale addetto alla navigazione ed alla logistica portuale. “Ringrazio tutti i soci della Accademia”, sottolinea Rosario Danisi, “che hanno riposto fiducia in me nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione. L’Ente che ho l’onore di guidare rappresenta una grande speranza di crescita per la nostra Campania, una terra affacciata sul mare che, proprio dal mare, puo’ trarre nuove possibilità di lavoro e di sviluppo. Il settore della Navigazione è in continua crescita, lo è anche quello della logistica dei Porti, come pure la nostra eccezionale Cantieristica. L’Accademia vuole essere un supporto, efficace e concreto, a tutto il mondo imprenditoriale del settore della Navigazione, garantendo una formazione di alto livello per i nostri giovani che decidono di cimentarsi in un’attività lavorativa legata al Mare. I nostri poli della formazione, già da tempo, vengono utilizzati da numerose imprese: l’obiettivo è quello di incrementare la nostra attività sull’intero territorio della Regione Campania”.

Share on: WhatsApp