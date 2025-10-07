CIRIELLI CANDIDATO PRESIDENTE. GLI ALLEATI, LEGA E NM: “OK”. FORZA ITALIA: “VAUTEREMO”

“Come già annunciato da giorni, la Lega è pronta a sostenere il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli a candidato governatore della Campania. Bene che finalmente si sia giunti a indicare il profilo per replicare anche in Campania il successo del centrodestra, dopo le Marche e la Calabria”. Lo dichiara il vicesegretario della Lega Claudio Durigon.

“Nessuna preclusione alle proposte dei nostri alleati per la Campania, ma faremo le nostre valutazioni negli incontri previsti nelle prossime ore”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia e capogruppo al Senato.

“Noi Moderati sosterra’ la candidatura alla presidenza della regione Campania di un candidato politico di grande spessore proposto da Fdi: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalita’ in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”. Lo afferma in una nota Noi Moderati.