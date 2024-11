CLEMENTE MASTELLA PARTE DA BENEVENTO CON LA SUA CORSA VERSO LA REGIONE CAMPANIA

Mentre il dibattito politico regionale è tutto concentrato sulla questione del Terzo Mandato, da Benevento, il Sindaco Clemente Mastella annuncia di voler correre, anche con una sola lista, per la Presidenza della Regione Campania. Una corsa in solitario che per l’ex Ministro della Giustizia potrebbe essere anche un modo per lasciare l’area di De Luca ed iniziare a guardare verso il Centro Destra che, in questa fare, attende l’evoluzione dei fatti. Intanto, la decisione di Mastella, in Provincia di Benevento, sta dando vita alle prime decisioni di politici ed amministratori pronti a schierarsi al fianco del Sindaco per una corsa che sembra davvero complicata. Una lista unica, ovviamente civica, da presentare in tutte le Province della Campania per Clemente Mastella che non vuole perdere l’occasione di tornare sulla ribalta politica regionale.

