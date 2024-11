LEGGE TERZO MANDATO. DALLA SUA APPROVAZIONE IL GOVERNO HA 60 GIORNI PER IMPUGNARLA

Sessanta giorni di tempo, dalla sua pubblicazione, per impugnarla dinanzi alla Corte Costituzionale: anche il Governo Meloni entra nella partita per il Terzo Mandato per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca perchè, tra i poteri dell’esecutivo, vi è anche quello di fare ricorso alla Corte Costituzionale qualora la norma regionale sia contraria ai principi costituzionali stessi. Un atto dovuto che, pero’, assume anche un sapore politico, visto che il Governo è retto dai partiti del Centro Destra che, in caso di frattura nel centro sinistra campano, avrebbero, di certo, un vantaggio dalla candidatura di De Luca contro il suo partito, il Partito Democratico. Lo scenario, dunque, si complica e si arricchisce di altre condizioni che potrebbero rendere il cammino di De Luca verso la candidatura alla Presidenza della Regione Campania, ancora piu’ complicato.

