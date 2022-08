CLEMENTE MASTELLA PROVA A BUSSARE ALLA PORTA DI FI PER CANDIDARE SANDRA LONARDO

Clemente Mastella ha bussato alla porta di Forza Italia per ottenere una candidatura per la senatrice e moglie Sandra Lonardo. Il Sindaco di Benevento, che sta provando a mettere in piede le liste in almeno 5 regioni del Sud Italia con il suo movimento NOI DI CENTRO, non esclude che si possa aprire con il partito degli azzurri uno spiraglio, proprio nel momento in cui all’interno del partito c’è stato il cambio di guardia tra Mimmo De Siano e Fulvio Martusciello. Una situazione che, nelle prossime ore, potrebbe avere un chiarimento, anche perchè il 14 agosto, termine ultimo per la presentazione dei simboli e dei collegamenti in alleanza, è sempre piu’ vicino.

