CLEMENTE MASTELLA VA CON CATENO DE LUCA: IL 3 MARZO A ROMA L’ACCORDO

Alla fine Clemente Mastella pare avere scelto la strada politica da percorrere per i prossimi anni: il Sindaco di Benevento che, negli ultimi tempi ha rotto tanto con il centro destra quanto con l’area Pd che fa riferimento a Vincenzo De Luca, il prossimo 3 marzo porterà il suo movimento Noi di Centro ad un accordo con Sud chiama Nord, il partito di Cateno De Luca che ha ottenuto, in Sicilia, importanti successi elettorali sia alle Politiche che alle Regionali. Mastella pronto a guidare un movimento autonomista in Campania e, perchè no, guardare anche ad una possibile candidatura alle prossime regionali come Governatore ? La partita è tutta aperta, anche se l’ex Ministro della Giustizia deve prima risolvere la crisi politica che riguarda il suo Comune, quello di Benevento. Dopo sarà tutto piu’ chiaro, compresa la scelta di una corsa indipendente dai partiti verso la carica di Presidente della Regione Campania.

