COLLEGIO AGRO CAMERA. VIETRI (CDX) 55,7%, LANZARA (CSX) 22,7%: SONDAGGIO BIBIMEDIA

E’ il collegio uninominale per la Camera dei Deputati dell’Agro quello dove, in provincia di Salerno, il centro destra fa segnare il distacco piu’ netto rispetto al centro sinistra: secondo i dati del sondaggio di Bibimedia, infatti, la candidata del centro destra Imma Vietri ottiene il 55,7% mentre per il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara la percentuale è del 22,7%. Un distacco di oltre 30 punti percentuali.

Discreta la proiezione del Movimento 5 Stelle che ottiene il 13%, appena il 5%, invece, per la coalizione di Azione – Italia Viva.