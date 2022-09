COLLEGIO AVELLINO CAMERA. ROTONDI 40,4%, PETRACCA 32,1%: SONDAGGIO BIBIMEDIA

Il Centro Destra è in netto vantaggio, secondo quanto rilevato dal Sondaggio effettuato dalla società Bibimedia, anche nel Collegio per la Camera dei Deputati della Provincia di Salerno dove, in campo, per il centro destra c’è il parlamentare uscente Gianfranco Rotondi, mentre per il centro sinistra è candidato il consigliere regionale Maurizio Petracca.

Piu’ dietro c’è, come terza forza del Collegio, il Movimento 5 Stelle, sondato al 14,6%. Raggiunge ben l’8.2% la coalizione tra Azione ed Italia Viva.