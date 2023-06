COMMERCIALISTI SALERNO. FOCUS SUL CALCIO: DALLE PLUSVALENZE AL RUOLO DEI REVISORI

È dedicato a un argomento delicato di grande attualità in una delle industrie più amate dagli italiani e che vale il 3% del Pil nazionale (Osservatorio sullo Sport System, 2022) il convegno “La revisione legale delle immobilizzazioni. Il caso plusvalenze nelle società di calcio e il ruolo del revisore” in programma domani, martedì 27 giugno, dalle ore 14:30 presso il Saint Joseph Resort in Via S. Allende a Salerno.

Organizzato da A.I.P. – A.N.DOC. (Accademia dei Dottori Commercialisti) Salerno in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno e con il patrocinio del DISA MIS – UNISA, l’evento affronterà dal punto di vista della revisione legale il tema delle immobilizzazioni – ovvero degli investimenti a lungo termine la cui caratteristica è quella di “bloccare” la liquidità dell’azienda impiegata in un bene (materiale, immateriale o finanziario) dalla durata pluriennale, concorrendo alla formazione del reddito d’esercizio per più periodi amministrativi – in relazione ai fenomeni di svalutazione e rivalutazione, alle problematiche della gestione del rischio e controllo interno in relazione all’ambiente e alle attività, e dei ruoli e le responsabilità nel sistema del controllo interno nei modelli di amministrazione e controllo delle società. Un terreno dalle problematiche insidiose anche per gli stessi operatori, ricordando che il ruolo del revisore è di acquisire ogni elemento necessario per esprimere un giudizio se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo di riferimento e che nel suo complesso non contenga errori significativi, sia dovuti a comportamenti intenzionali che non intenzionali.

Al convegno interverranno Raffaele D’Alessio, dottore Commercialista, Revisore Legale e Professore Ordinario UNISA, Salvatore Sica avvocato e professore ordinario UNISA, Luca Sensini Dottore Commercialista – Revisore Legale e Professore Associato UNISA, Raffaele Marcello Dottore Commercialista – Revisore Legale e Ricercatore UNISA, Maurizio Milan Amministratore Delegato U.S. Salernitana 1919 s.r.l..

Aprono i lavori gli indirizzi di saluto del presidente dell’ODCEC Salerno Agostino Soave e del Presidente A.I.P. – AN.DO.C. Salerno Rosario Camaggio, modera il Consigliere Segretario dell’ODCEC Salerno Angelo Fiore. Consigliere delegato alla Formazione dell’O.D.C.E.C. Salerno Giuseppe Arleo; Consigliere A.I.P. – AN.DO.C. Salerno delegato alla F.P.C. Roberto Tipaldi.