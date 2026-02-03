COMMISSIONI CONSILIARI. A TESTA ALTA, E’ BRACCIO DI FERRO TRA LUCA CASCONE E GENNARO OLIVIERO

E’ in corso, all’interno del Gruppo A Testa Alta in Consiglio Regionale, un vero e proprio braccio di ferro tra Luca Cascone e Gennaro Oliviero per la Presidenza di una delle 8 commissioni permanenti. Nelle ultime ore lo scontro è divenuto piu’ forte, anche perchè la decisione sulla Presidenza deve essere presa entro la mattinata di giovedi’, quando all’interno della sede del Consiglio Regionale della Campania sono state convocate tutte le Commissioni. Oliviero, che ha già assunto il ruolo di Capogruppo di A Testa Alta, non sembra intenzionato a fare nessun passo indietro, forte anche della circostanza che la Provincia di Caserta, orfana di assessori nella Giunta Fico, con la sua Presidenza avrebbe una presenza all’interno della maggioranza di centro sinistra. Cascone, d’altro canto, non sembra per nulla pronto a lasciare strada libera al suo collega di Gruppo. Insomma, un vero e proprio rebus per il Gruppo A Testa Alta che l’ex Presidente della Regione Vincenzo De Luca vorrebbe trasformare in un partito su base regionale.

