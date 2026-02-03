PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO PER LA SECONDA VOLTA VERSO LA REGGENZA COME VICE PRESIDENTE

Giovanni Guzzo, per la seconda volta in meno di un anno, si appresta a diventare Presidente della Provincia di Salerno facente funzioni. Dopo la sua reggenza nel periodo della sospensione di Franco Alfieri, durato da Ottobre 2024 ad Aprile 2025, adesso Guzzo, che è stato riconfermato nel ruolo di Vice Presidente, a partire dal 6 Febbraio, dopo le dimissioni di Enzo Napoli, tornerà a guidare la Provincia di Salerno. Spetterà, in ogni caso, allo stesso Guzzo procedere, nei 90 giorni successivi alla decadenza di Napoli, convocare le elezioni per indicare il nuovo Presidente della Provincia di Salerno che dovrà essere, come previsto dalla Legge Delrio, un Sindaco con un mandato a disposizione superiore ai 18 mesi.