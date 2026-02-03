REGIONE CAMPANIA. ROBERTO FICO: “SIAMO AL LAVORO PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026”

Siamo al lavoro sul bilancio della Regione. Ci stiamo confrontando con assessori e dirigenti per analizzare proposte e criticità, e individuare le migliori soluzioni.

Lo scrive, sulla sua pagina fb, Roberto Fico, Presidente della Regione Campania.

Il bilancio è il cuore dell’azione di governo e lavorare per definirlo significa assumersi fino in fondo la responsabilità delle scelte.

Uscire dall’esercizio provvisorio è una priorità perché solo con un bilancio pienamente operativo possiamo programmare con chiarezza e dare risposte concrete e rapide ai cittadini. C’è massimo impegno e stiamo portando avanti il lavoro con serietà e determinazione.