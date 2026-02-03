MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “FICO FINALMENTE AL LAVORO PER IL BILANCIO ? SIAMO SERIAMENTE PREOCCUPATI”

“Apprendiamo, con somma gioia ed entusiasmo, che il Presidente della Regione Roberto Fico, a due mesi dal suo insediamento, come scritto sui suoi social “è” finalmente “al lavoro per il Bilancio della Regione Campania”. Ci chiediamo, pero’, cosa lo stesso Fico, fino ad oggi, abbia fatto per quella che è la priorità della sua amministrazione, ovvero l’approvazione del bilancio per porre fine all’esercizio provvisorio che sta creando problemi e disagi in tutta la Regione Campania.

E’ quanto dichiara il Capogruppo della Lega in Regione Campania Massimo Grimaldi. “Comprendiamo le iniziali difficoltà del Presidente Fico”, continua Grimaldi, “ma adesso la pazienza è davvero finita. Se Fico dovesse applicare, per il Bilancio di Previsione, lo stesso criterio per l’assegnazione delle Presidenze di Commissione, ci troveremmo dinanzi ad una disastro politico ed amministrativo. Per questa ragione, ironia a parte, siamo seriamente preoccupati per il futuro della nostra Regione”