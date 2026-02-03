MAURIZIO PETRACCA (PD): “PRESENTATO ORDINE DEL GIORNO PER RIFORMARE NORMATIVA SU VIOLENZA SESSUALE”

Non possiamo permettere alcun arretramento nella tutela dei diritti delle donne e nella protezione delle vittime di violenza. Il principio del consenso libero, attuale ed esplicito deve restare un pilastro irrinunciabile del nostro ordinamento. E’ per questo che come gruppo Pd in Consiglio Regionale della Campania abbiamo presentato un ordine del giorno da calendarizzare per la prossima seduta di Consiglio.
Lo scrive il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Maurizio Petracca.
L’atto, sottoscritto da tutti e dieci i consiglieri regionali del gruppo che presiedo, riguarda la riforma della normativa sulla violenza sessuale, con particolare riferimento all’emendamento della senatrice Bongiorno che elimina il principio del consenso libero e attuale e reintroduce la necessità di accertare una manifestazione di volontà contraria da parte della vittima.
Chiediamo al Presidente della Regione e alla Giunta di esprimere una posizione chiara e formale a sostegno del principio del consenso libero, attuale ed esplicito, sollecitando così il Parlamento a non modificare in senso restrittivo il testo approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati. Una posizione in linea con quanto espresso dai nostri gruppi parlamentari nelle aule di Camera e Senato.
L’auspicio è che tantissimi enti locali, anche attraverso l’ANCI Campania, adottino provvedimenti analoghi nei rispettivi Consigli, rafforzando una rete istituzionale a sostegno dei diritti delle donne e del principio del consenso.