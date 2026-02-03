MAURIZIO PETRACCA (PD): “PRESENTATO ORDINE DEL GIORNO PER RIFORMARE NORMATIVA SU VIOLENZA SESSUALE”

L’atto, sottoscritto da tutti e dieci i consiglieri regionali del gruppo che presiedo, riguarda la riforma della normativa sulla violenza sessuale, con particolare riferimento all’emendamento della senatrice Bongiorno che elimina il principio del consenso libero e attuale e reintroduce la necessità di accertare una manifestazione di volontà contraria da parte della vittima.