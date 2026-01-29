COMMISSIONI CONSILIARI, E’ SCONTRO TRA BRUNA FIOLA (PD) ED ENZO ALAIA (CASA RIFORMISTA) PER LA SANITA’

E’ sempre piu’ caldo il clima all’interno delle stanze del Consiglio Regionale della Campania. Al 18esimo piano, dove si trovano gli uffici del Presidente del Consiglio Massimiliano Manfredi, quella di ieri è stata l’ennesima giornata di tensione, con l’ennesima fumata nera per la indicazione delle Presidenze delle Commissioni. Lo scontro piu’ duro è quello che riguarda la Commissione Sanità, da sempre considerata, nello scacchiere regionale, un ruolo di grande potere: il Partito Democratico insiste per il nome di Bruna Fiola, Casa Riformista non cede, dopo aver rinunciato ad un posto nell’Ufficio di Presidenza, rivendicandone la guida con Enzo Alaia.
All’interno dei partiti di maggioranza, in Regione Campania, inizia a serpeggiare un certo nervosismo, per il ritardo con il quale si sta affrontando la questione delle Commissioni che, di fatto, non solo blocca l’attività del Consiglio Regionale ma paralizza anche le procedure per l’approvazione del bilancio di Previsione 2026.