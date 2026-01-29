CASTELLAMMARE DI STABIA. IL PD RITIRA IL SOSTEGNO AL SINDACO VICINANZA DOPO LE NUMEROSE INCHIESTE

La nomina da parte del Prefetto di Napoli della commissione di indagine per l’accesso presso il Comune di Castellammare di Stabia è un atto che impone una posizione netta da parte del Partito Democratico, alla luce dell’insieme degli elementi e delle notizie che giungono anche dalle inchieste in atto.

Abbiamo sostenuto sin dall’inizio dell’attuale consiliatura con serietà e lealtà il Sindaco Luigi Vicinanza, estraneo alle vicende oggetto di verifica, che stimiamo ed apprezziamo. Tuttavia, sulla base di una valutazione complessiva, tenuto conto delle indagini in corso e delle ulteriori procedure amministrative riguardanti il Comune di Castellammare di Stabia, come Partito Democratico, riteniamo che siano venute meno ad oggi le condizioni politiche per continuare ad assicurare il sostegno e proseguire in questo contesto con l’attuale esperienza amministrativa. Continueremo a confrontarci nelle prossime ore con il gruppo consiliare e con il Sindaco per verificare insieme i percorsi che intendono intraprendere nell’interesse della città».

Lo dichiara in una nota l’on. Piero De Luca, segretario regionale del PD.

