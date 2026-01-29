GIUNTA REGIONALE CAMPANIA. APPROVATO IL NUOVO PIANO STRATEGICO PER LE AREE INTERNE

La Giunta regionale della Campania ha approvato il programma di Strategie territoriali per le Aree Interne, un provvedimento strategico finalizzato a rafforzare l’utilizzo delle risorse europee destinate ai territori più fragili e a centrare i target di spesa e di performance previsti. L’obiettivo è agevolare il pieno conseguimento delle finalità della Strategia nazionale per le Aree Interne, attraverso strumenti più efficaci di coordinamento e monitoraggio.

A tal fine è stato istituito un Comitato di indirizzo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale e composto dai rappresentanti delle singole Aree Interne. Il Comitato avrà il compito di presidiare l’avanzamento degli interventi, monitorare l’attuazione dei programmi e affrontare tempestivamente eventuali criticità operative.

Nel corso della stessa seduta, l’esecutivo regionale ha approvato anche il sostegno al progetto “Disoccupati e Inoccupati di Lunga Durata”, un programma mirato all’inserimento socio-lavorativo di cittadini residenti nella Città Metropolitana di Napoli, con l’obiettivo di favorire inclusione, occupabilità e reinserimento nel mercato del lavoro.

Via libera, inoltre, ai criteri e alle modalità di erogazione delle borse di studio per l’anno scolastico 2025/2026, destinate alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. L’importo della borsa è fissato in 250 euro, con una soglia massima ISEE pari a 15.748,48 euro. La piattaforma regionale per la presentazione delle domande sarà attivata ai primi di marzo.

Infine, è stato approvato un aggiornamento del Tavolo per la valutazione e la promozione delle politiche sociali, che fungerà da supporto alla programmazione e al monitoraggio dei Piani Sociali di Zona. L’organismo avrà, tra le sue finalità principali, il miglioramento della qualità dei servizi sul territorio regionale, attraverso un’analisi sistematica delle performance del welfare campano, la valorizzazione delle buone pratiche e il supporto ai processi decisionali della Regione.