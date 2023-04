COMUNALI 2023. GIOVANNI TOTI (NOI MODERATI) A SCAFATI ED A PONTECAGNANO FAIANO

Sarà il governatore ligure Giovanni Toti ad aprire le danze dei big nel salernitano, accompagnato dal deputato nonché vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, Pino Bicchielli. Il governatore sarà a Pontecagnano Faiano prima e a Scafati dopo a sostegno dei candidati delle liste di Noi Moderati e dei candidati sindaci. L’appuntamento è per venerdì 28 aprile alle 20.30 a Pontecagnano Faiano: il leader di Noi Moderati incontrerà candidati ed elettori presso il Comitato Elettorale del Candidato Sindaco Giuseppe Bisogno su Corso Umberto 151 e, successivamente, passeggerà su su Corso Umberto in zona adiacente al comitato insieme a candidato Sindaco e ai candidati. Il giorno successivo, sabato 29 aprile alle 11 sarà a Scafati: l’appuntamento con candidati, elettori e punto stampa con i giornalisti in loco è presso il comitato elettorale centrale del candidato sindaco Pasquale Aliberti in via Dante Alighieri 183 e a seguire la passeggiata sul Corso Nazionale insieme al Candidato Sindaco Aliberti ed ai candidati.

