COMUNALI 2026. A NAPOLI LA PRIMA RIUNIONE DEI PARTITI DEL CENTRO DESTRA CAMPANO

“In primavera si vota in molti comuni e il centrodestra deve arrivarci organizzato e credibile. Domani terremo la prima riunione tra i segretari regionali della coalizione per scegliere in anticipo, e in modo condiviso, tenendo conto delle specificità delle elezioni comunali e delle realtà locali”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a margine della conferenza stampa sui salari ricchi. “La vicenda di Castellammare – prosegue – deve essere un monito per tutti. Bisogna fare molta attenzione a imbarcare liste civiche senza identità e alzare l’asticella della qualità politica. Se l’asticella è alta, non ci ritroveremo con comuni esposti a commissioni d’accesso. È un appello che rivolgiamo anche al centrosinistra: a Castellammare chiediamo di tornare subito al voto, ma il principio vale per tutti i comuni. Serve un patto tra i segretari regionali, regole condivise e rigorose per tenere fuori ogni rischio di inquinamento”. Sul tema del capo dell’opposizione in Consiglio regionale, Martusciello chiarisce: “Edmondo Cirielli è ancora consigliere regionale e c’è una contestazione di incompatibilità su cui non conosciamo l’esito delle sue scelte. Ritengo però che vada rispettato il suo percorso politico. Per quanto mi riguarda resta il punto di riferimento del centrodestra e può continuare a svolgere un ruolo di guida e di playmaker, indipendentemente dal fatto che resti o meno consigliere regionale”. Duro il giudizio sullo stallo in Regione: “Assistiamo attoniti a un Consiglio regionale bloccato. La Giunta si vanta di aver varato un disegno di legge sul salario minimo, ma dove lo manda se la Quarta Commissione, quella sul lavoro, non esiste? Questa è l’anomalia della Campania: un Consiglio fermo. Per questo rivolgo un appello al presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi affinché eserciti fino in fondo il suo ruolo, non resti spettatore e sproni la maggioranza a trovare soluzioni”.

