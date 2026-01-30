RAFFAELE AVETA (M5S): “IMPIANTI NEL CASERTANO, LA QUESTIONE ALL’ATTENZIONE DELL’ASSESSORE PECORARO”

“Insieme all’Assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, ho incontrato il movimento Basta Impianti, che da anni si batte sul tema della tutela ambientale nel territorio casertano. Nel corso del confronto sono state affrontate le principali emergenze nella provincia di Caserta, in particolare nelle aree della Terra dei Fuochi e dell’Agro Caleno, territori già fortemente segnati da criticità strutturali, dall’elevata concentrazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti ai frequenti roghi tossici”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.

“Si tratta di contesti che richiedono una riflessione rigorosa e responsabile in merito alla localizzazione degli impianti, al fine di evitare ulteriori concentrazioni in zone già compromesse sotto il profilo ambientale e sanitario. A seguito dell’incontro ho trasmesso una nota istituzionale al Presidente della Provincia di Caserta, richiamando l’importanza del piano di individuazione delle aree idonee e non idonee, strumento previsto dalla normativa e fondamentale per prevenire fenomeni di saturazione ambientale sul territorio”.

“Continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda – conclude Aveta – anche con assunzione di specifiche iniziative legislative con l’obiettivo di tutelare il territorio e il diritto alla salute delle comunità locali”.